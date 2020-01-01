ЭКСПРЕСС-ВАРКА ОВОЩЕЙ: ДАЖЕ СВЕКЛА СВАРИТСЯ ЗА 10 МИНУТ!



Обязательно попробуйте этот способ!

Предельно простой и быстрый способ сварить овощи существует. Сделать это можно в микроволновке. Бесспорным преимуществом является не только скорость приготовления, но и то, что готовые овощи остаются сочными и имеют насыщенный вкус.

Стоит учесть, что время обработки напрямую зависит от количества овощей. При этом много его не понадобиться. Даже для приготовления свеклы понадобиться в среднем минут 10. Для начала чистую свеклу укладываем в полиэтиленовый пакет.

Добавляем в пакет около 100 мл воды и завязываем.

Протыкаем в нескольких местах зубочисткой и размещаем на подходящей тарелке.







Отправляем свеклу в микроволновку, установив таймер на 10 минут и выставив максимальную мощность.

Аналогично поступаем с морковью и картофелем. Укладываем овощи в отдельные пакеты, а вот в микроволновку отправить их можно и в месте. В данном случае овощей больше, а значит и время приготовления необходимо слегка увеличить.

На готовность овощи проверяем при помощи шпажек.