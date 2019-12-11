ОБАЛДЕННЫЙ ПИРОГ «ЯБЛОКИ НА СНЕГУ» С ОЧЕНЬ НЕЖНОЙ НАЧИНКОЙ, ПРОСТО ТАЕТ ВО РТУ

Поделиться на Facebook


ОБАЛДЕННЫЙ ПИРОГ «ЯБЛОКИ НА СНЕГУ» С ОЧЕНЬ НЕЖНОЙ НАЧИНКОЙ, ПРОСТО ТАЕТ ВО РТУ
Обязательно приготовьте!

Ингредиенты:

Для начинки:

Яблоки — 1 кг
Для теста:

Мука — 1,5 стакана
Сметана — 0,5 стакана
Масло сливочное — 150 г
Сода — 1 ч. л.
Для крема:

Сметана — 1 стакан
Яйца — 1 шт.
Сахар — 1-1,5 стакана
Мука — 2 ст. л.
Приготовление:

Яблоки нарезать тонко и залить кипятком, пока готовите тесто.

Соду погасить уксусом.



Растопить масло и смешать с остальными ингредиентами.

Убрать на 30 мин в холодильник.

Для крема взбить все ингредиенты.

С яблок слить воду.

Тесто выложить руками в смазанную форму.

Равномерно выложить яблоки. Залить кремом.

Выпекать в разогретой духовке до 190 С около 50 мин.

ОБАЛДЕННЫЙ ПИРОГ «ЯБЛОКИ НА СНЕГУ» С ОЧЕНЬ НЕЖНОЙ НАЧИНКОЙ, ПРОСТО ТАЕТ ВО РТУ



Поделиться на Facebook
ОБАЛДЕННЫЙ ПИРОГ «ЯБЛОКИ НА СНЕГУ» С ОЧЕНЬ НЕЖНОЙ НАЧИНКОЙ, ПРОСТО ТАЕТ ВО РТУ
КОГО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ БРАТЬ В КРЕСТНЫЕ