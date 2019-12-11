ОБАЛДЕННЫЙ ПИРОГ «ЯБЛОКИ НА СНЕГУ» С ОЧЕНЬ НЕЖНОЙ НАЧИНКОЙ, ПРОСТО ТАЕТ ВО РТУ

Обязательно приготовьте!
Ингредиенты:
Для начинки:
Яблоки — 1 кг
Для теста:
Мука — 1,5 стакана
Сметана — 0,5 стакана
Масло сливочное — 150 г
Сода — 1 ч. л.
Для крема:
Сметана — 1 стакан
Яйца — 1 шт.
Сахар — 1-1,5 стакана
Мука — 2 ст. л.
Приготовление:
Яблоки нарезать тонко и залить кипятком, пока готовите тесто.
Соду погасить уксусом.
Растопить масло и смешать с остальными ингредиентами.
Убрать на 30 мин в холодильник.
Для крема взбить все ингредиенты.
С яблок слить воду.
Тесто выложить руками в смазанную форму.
Равномерно выложить яблоки. Залить кремом.
Выпекать в разогретой духовке до 190 С около 50 мин.